FOLHAPRESS - Um policial militar agrediu uma mulher com soco no rosto em uma rua de Campinas, interior de São Paulo. Ela desmaiou devido à agressão.





A agressão aconteceu no dia 21 de outubro, mas o caso só foi revelado nesta segunda (9/12), após as imagens viralizarem nas redes sociais. A Secretaria da Segurança Pública (SSP), do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que os três agentes foram identificados e afastados.





Os agentes foram acionados por causa de uma discussão familiar no bairro. Um vídeo mostra o momento no qual eles chegaram ao local e encurralaram a mulher contra o muro. Na sequência, um deles deu um soco no rosto da vítima.

Em entrevista à EPTV, filiada local da TV Globo, a mulher afirmou que desde o começo o policial estava agressivo. Ela não quis se identificar por temer represálias.





Ainda segundo a mulher, o PM teria dado voz de prisão e, quando ela o questionou, teria dito que bateria nela.





A vítima disse que ficou com medo e passou a falar alto para chamar a atenção dos vizinhos. Foi então que ela sofreu o golpe no rosto.





Ela disse ainda que caiu com o soco e que o policial jogou a cabeça dela no chão. Ela disse que desmaiou com o impacto da agressão e que os vizinhos foram proibidos de chamar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





A mulher foi levada ao pronto-socorro e depois à delegacia. Segundo ela, o policial fez várias ameaças e disse que sabia onde ela morava. Por isso, ela disse que não denunciou o caso.

A SSP afirmou que a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta dos seus agentes e investiga o caso.

"Os policiais que participaram da ocorrência foram identificados e afastados. Todo e qualquer excesso cometido por policiais será penalizado em conformidade com a lei", afirmou em nota.