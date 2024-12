Um major da Polícia Militar invadiu uma adega em Jacareí (SP), na terça-feira (3), e agrediu de forma violenta um funcionário usando o cabo de uma enxada. O caso ocorreu na rua Padre Antônio Vieira e foi captado por câmeras de segurança.



O funcionário, que sofreu ferimentos no rosto e nas mãos, foi atacado por mais de seis minutos. O major, identificado como Jorgio Baltazar de Jesus, também destruiu garrafas de vinho e outros produtos no local. Imagens de câmera de segurança mostram Baltazar, vestindo calça e regata preta, iniciando as agressões logo após entrar no estabelecimento.

Motivação seria suposto abuso contra o filho

Segundo registro interno da PM, momentos antes da agressão, Baltazar teria ligado ao batalhão afirmando estar “muito alterado” após supostamente descobrir que o filho dele teria sido molestado na adega no dia anterior. Ele fugiu antes da chegada da equipe policial.



Histórico de desentendimento e ameaças

Testemunhas relataram que o major havia se desentendido com o proprietário da adega no dia anterior e retornou ao local em busca dele. Em uma das visitas, ele teria ameaçado uma funcionária e afirmado que o proprietário precisaria de um advogado.