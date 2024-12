O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, nessa segunda-feira (2/12), a aprovação de um financiamento de R$ 200 milhões para a Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, avançar no desenvolvimento de seu eVTOL (sigla em inglês para veículo elétrico de decolagem e aterrissagem vertical). A aeronave 100% elétrica promete revolucionar a mobilidade urbana com foco na sustentabilidade.





Com os recursos, a Eve dará continuidade ao desenvolvimento do protótipo, iniciará testes para certificação e se preparará para a produção em escala comercial. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) já publicou critérios de aeronavegabilidade, que incluem padrões rigorosos para estrutura, sistemas de controle, propulsão e baterias, essenciais para garantir a segurança dos voos.





Entenda mais sobre o eVTOL

O eVTOL, considerado uma tecnologia verde por ser movido por eletricidade e não por combustíveis fósseis, se alinha aos esforços globais de transição para uma economia de baixo carbono.





O financiamento faz parte do Fundo Clima, programa do governo federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Esse fundo apoia projetos que busquem reduzir emissões de gases de efeito estufa e se adaptem às mudanças climáticas.

“O BNDES foi fundamental para instalação da fábrica do carro voador em Taubaté, garantindo empregos de qualidade na região do Vale do Paraíba. Agora, depois de financiar a primeira fase do desenvolvimento do próprio veículo, financiaremos a segunda fase que culminará com a versão final a ser comercializada. Além de apoiar um projeto inovador, estamos investindo em uma indústria de tecnologia disruptiva, que também é verde, contribuindo para a o fortalecimento da indústria nacional no mercado mundial e para a transição energética. Ao todo, o Banco já aprovou, neste ano, R$ 700 milhões para a produção do carro voador”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.