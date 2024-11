Correio Braziliense - A moradora de apartamento no Cruzeiro, no Distrito Federal, acumulava 30 toneladas de entulho, incluindo restos de móveis, roupas, eletrodomésticos e latinhas. Para retirar os resíduos, a Administração Regional do Cruzeiro, em parceria com a Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival) da Secretaria de Saúde, realizou uma ação de limpeza.

Além dos objetos inservíveis, o local também abrigava focos de infestação de baratas e roedores, que representavam risco à saúde, tanto da moradora quanto dos vizinhos. Foram necessários oito caminhões para remover os entulhos.

Gustavo Aires, administrador do Cruzeiro, ressaltou a importância dessa força-tarefa. “Estamos sempre trabalhando em conjunto com a Dival, justamente, para monitorarmos áreas que podem causar riscos à saúde. Mas o mais interessante desse tipo de ação, é ver a abordagem humana que os agentes realizam, sempre preocupados com o emocional de um acumulador”, elogia Aires.

Essa operação destaca não apenas a necessidade de intervenções para a limpeza de espaços públicos e privados, mas também a relevância do suporte psicológico e social para aqueles que enfrentam dificuldades.

A Administração Regional do Cruzeiro e a Dival se comprometeram a continuar monitorando a situação e oferecendo assistência à moradora, reforçando a importância da saúde mental em conjunto com o bem-estar físico.



