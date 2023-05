Astronauta joga lixo no espaço para queimar na atmosfera; veja o vídeo

O perfil oficial da Estação Espacial Internacional da NASA, Agência Espacial Americana, compartilhou um vídeo em que o astronauta russo Sergey Prokopyev descarta um pacote de lixo no espaço. Os resíduos foram lançados a uma distância de cerca de 400 km da Terra.

“O astronauta Sergey Prokopyev lança um pacote de 5 kg de hardware obsoleto no vácuo do espaço para queimar inofensivamente na atmosfera da Terra”, publicou a página.



Prokopyev está em uma missão espacial, acompanhado de Dmitri Petelin. Os dois embarcaram na quarta-feira (3/5) para instalar uma câmara de ar experimental do módulo Rassvet para o módulo científico Nauka. A operação foi concluída nessa quinta-feira.



No vídeo, uma pessoa no Controle da Missão comenta que o lixo será uma "nova estrela", já que, ao queimar, lembraria uma estrela cadente (foto: Reprodução / NASA)

No vídeo do descarte do hardware, uma pessoa no Controle da Missão comenta que o lixo será uma “nova estrela”, isso porque, ao queimar na atmosfera terrestre, ele deve se assemelhar, visualmente, a uma estrela cadente.

A NASA não previu a hora em que o resíduo entraria em órbita. “Sem indicar uma hora exata, ele queima bem rápido na atmosfera. Tem uma vida útil curta em órbita”, explicou a um seguidor. Para fazer esse tipo de descarte, são necessários diversos cálculos, já que, se feito de forma incorreta, o lixo pode ir para o caminho errado ou até colidir com a Estação Espacial, que orbita a Terra a uma velocidade de cerca de 28.163 km/h.

Esta foi a quinta viagem espacial de Prokopyev e a terceira de Petelin. Só em 2023, é o quinto passeio espacial na Estação Espacial.