Uma mulher de 29 anos foi abordada, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por estar carregando cerca de US$ 30 mil dólares (R$ 172 mil) escondidos no sutiã e que foram apreendidos. O caso aconteceu na manhã dessa terça-feira (29/10), na cidade de Uruguaiana (RS).

A suspeita, que é brasileira, estava acompanhada de um homem de 32 anos, e eles seguiam de Artigas, no Uruguai, para São Borja (RS), por meio da BR-290. Segundo as autoridades, a dupla não conseguiu comprovar a origem lícita do valor e, por isso, deve responder por crime financeiro. Os envolvidos não foram presos.





Mulher transportava produtos





De acordo com a PRF, o automóvel, com placa de São Paulo, foi abordado durante uma fiscalização na rodovia, quando a mulher foi questionada sobre um objeto suspeito por baixo de sua roupa. Então, ela retirou o dinheiro de seu sutiã.





Além da quantia, havia dois aparelhos de ar-condicionado, que o casal afirmou ter comprado em Artigas para vender em São Borja. Os policiais também identificaram que o homem foi preso anteriormente pelo crime de descaminho - quando o imposto por mercadorias importadas não é pago.

O dinheiro foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Uruguaiana (RS), que investigará a origem da quantia. De acordo com a Receita Federal, todo viajante que ingressar no Brasil com montante superior a US$ 10 mil - ou o equivalente em outra moeda - deve preencher a Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV) e apresentá-la à fiscalização aduaneira.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata