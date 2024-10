Um grupo de alunos viralizou nas redes sociais por conta de um trabalho escolar. Isso porque os adolescentes tiveram que se transformar em obras de arte. Teve de tudo: desde Monalisa, quadro de Leonardo da Vinci, até o Abaporu, obra de Tarsila do Amaral.





A atividade foi proposta para as turmas do nono ano de uma escola pública de Miguelópolis, em São Paulo, pelo professor de artes, que se identifica como Gabriel Mesquita nas redes sociais. Foi ele quem compartilhou o vídeo mostrando a exposição de arte feita pelos alunos. Os estudantes mostraram muita criatividade ao adaptar esculturas e pinturas à vida real.





O resultado agradou a internet, que não poupou elogios para a turma. Após o sucesso, o professor publicou um vídeo no Instagram contando como funcionou a atividade.









“Esse trabalho foi dividido em duas etapas. A que vocês viram, que viralizou, que foi o de desfile, onde os alunos tinham que se transformar em uma obra de arte. Na primeira parte do trabalho, eles tiveram que me apresentar um seminário, contando a história da obra, com o que o artista se inspirou pra fazer essa obra, um pouco sobre a vida do artista, onde que a obra está as exposta hoje atualmente”, contou.





Ele ainda contou que foram os próprios alunos que confeccionaram o cenário da apresentação, que foi inspirado no Museu de Londres. Gabriel ainda ressaltou os conceitos pedagógicos por trás do trabalho.





“Pra criar essa atividade, eu levei em consideração a abordagem triangular da Ana Mae Barbosa, que é o ver, o fazer e o contextualizar. Busquei trabalhar também com algumas metodologias ativas. Eu adoro metodologias ativas nas minhas aulas, por exemplo, sala de aula invertida e aprendizagem por projeto. E obviamente desenvolver as seis dimensões do conhecimento da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) de arte”, destacou.









As dimensões citadas pelo professor são criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. “Eu fico muito feliz porque realmente foi muito bem feito. Gostaria de parabenizá-los novamente. Eu sempre falo: ‘vocês são bem maiores do que vocês imaginam’. Eu sei que vocês têm um potencial incrível. Vocês só não se deram conta”, disse, elogiando os alunos.