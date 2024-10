A causa de morte dos meninos Ythallo Raphael, de 6 anos, e Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7, foi por ingestão de chumbinho, de acordo com perícia do Instituto Médico-Legal (IML) obtida pela Folha de S.Paulo. O veneno ilegal havia sido ingerido pelas crianças em um bombom, em Cavalcanti, no Rio de Janeiro.

Ythallo morreu no mesmo dia em que ingeriu o produto, em 30 de setembro, e Benjamin, após ficar internado por dez dias, morreu nesta quarta-feira (9/10). Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que “a investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e sob sigilo”.

A Folha de S.Paulo, que teve acesso ao laudo do IML, noticiou, nesta quinta-feira (10/10), que haveria alta concentração de substância tóxica popularmente conhecida como chumbinho na corrente sanguínea das crianças. Ainda, que a investigação leva a uma mulher em uma moto, que teria dado o doce envenenado aos meninos.

Um primo de Ythallo corrobora essa versão, ao dizer que uma “mulher com capacete e luvas” teria oferecido o bombom, segundo a Folha. Ele não teria aceitado o doce, mas o primo sim, o qual dividiu com Benjamin.

Imagens estão sendo analisadas a fim de confirmar a identificação da suspeita e a participação dela no crime.