O suspeito do assassinato de João Miguel e irmão de Jackson Nunes de Souza sofreu agressão de populares no ponto de ônibus, quando voltava da escola, no Setor de Inflamáveis no Distrito Federal. O adolescente de 13 anos, que mora a poucos metros de distância da casa de João, acabou sendo atacado por sete meninos. Segundo moradores, o envolvido no crime foi encaminhado para o hospital, mas a situação não é grave.

O caso

O assassinato de João Miguel, 10 anos, contou com a participação de três adolescentes e um jovem de 19 anos, todos conhecidos da vítima. Conforme o Correio revelou em primeira mão, o maior de idade, identificado como Jackson Nunes de Souza, está preso desde 27 de setembro. A namorada dele, de 16 anos, é apontada como a mentora do crime.

As investigações, conduzidas pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), esclareceram a motivação do crime que abalou o DF. O quarteto premeditou o assassinato após uma série de desentendimentos envolvendo João, Jackson e a namorada dele. O menino costumava visitar a residência do casal, no Setor de Chácaras do Guará, onde vendia cigarros eletrônicos.



Os menores vão responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio e ocultação de cadáver. Quanto a Jackson Nunes de Souza, preso desde 27 de setembro, responderá pelos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores, podendo pegar uma pena de até 15 anos de prisão.

