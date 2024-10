Meletios Barmpas morreu em uma tentativa de assalto numa rodovia do Rio

Um funcionário da Petrobras, de 47 anos, foi morto a tiros durante tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo, no final da noite deste domingo (6).





Meletios Barmpas, natural da Grécia, estava dentro de um Jeep Compass com a esposa e o filho de 10 anos, quando dois criminosos em uma moto se aproximaram e o abordaram. O homem tentou acertar os suspeitos com o veículo, mas foi atingido pelos disparos.





Os criminosos são da facção Comando Vermelho e fugiram em direção ao bairro Marambaia.





Meletios foi socorrido por policiais militares, com a ajuda da testemunha, e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu e morreu.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga a morte e busca imagens de câmeras de segurança para apurar os fatos. Diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

Carro do grego morto em assalto no Rio é examinado por policiais Reprodução/redes sociais

A reportagem da Super Rádio Tupi procurou a Petrobras e o Consulado Honorário da Grécia no Rio e aguarda resposta.