Um jovem de 23 anos foi morto por um segurança na porta de uma boate em Aparecida de Goiânia, em Goiás. O caso aconteceu na madrugada de sábado (28).

Vídeo mostra vítima sendo baleada à queima-roupa. Imagens mostram ele saindo da boate acompanhado de perto pelo segurança da boate Sultan Premium.





Jovem senta na calçada e não demonstra agressividade. Em poucos segundos, o segurança se aproxima e aponta a arma. Ele dispara várias vezes enquanto fala ao celular.





Atirador foi embora sem prestar socorro. Um homem presencia toda a cena, mas se afasta quando começam os disparos e não é atingido.





Testemunhas acionaram o Samu e os Bombeiros, mas vítima morreu no local.





Polícia localizou e prendeu o suspeito. Ele disse que atirou após o rapaz ameaçar sua família e citar o endereço dele, segundo a TV Record e sites locais.





A arma usada no crime também foi apreendida. Em nota, a Sultan esclareceu que a boate já estava fechada no momento do crime, mas que está apurando os fatos. A empresa diz que vai se manifestar novamente às 20h desta segunda-feira (30).