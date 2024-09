SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros de um voo da Azul que decolou do Recife com destino ao Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (30) passaram por momentos de tensão ao saber que o voo faria um pouso de emergência em Salvador por causa de problemas técnicos.

A Azul nega que tenha ocorrido uma emergência. A companhia afirma que, "por questões técnicas, o voo AD4032 (Recife-Galeão) precisou alternar para o aeroporto de Salvador".





A "Folha de S.Paulo", contudo, teve acesso a um áudio, enviado por uma passageira que estava a bordo, em que uma comissária dá o aviso sobre o pouso de emergência.





"Atenção, por favor. O comandante informa que faremos um pouso de emergência dentro de aproximadamente 15 minutos. A tripulação está treinada para enfrentar qualquer situação de emergência", diz a comissária em trecho do áudio.





O voo saiu de Recife por volta das 2h e deveria pousar no Galeão, no Rio, por volta das 5h30. De acordo com a designer de produtos Stefanny Lopes, 32, passageira do voo, o aviso de que havia problemas ocorreu antes das 5h.





"Pouco antes das 5h, a gente ouviu três avisos sonoros e o piloto disse que por problemas técnicos a gente ia precisar retornar e pousar em Salvador. As aeromoças foram todas para a frente e o piloto falou mais uma vez que a gente iria fazer, em alguns minutos, um pouso de emergência. Ele falou claramente ali que era um pouso de emergência", conta.





Segundo ela, as comissárias então reforçaram instruções de segurança.





"As aeromoças voltaram bem nervosas e deram mais instruções de segurança para a gente, que caso acontecesse alguma coisa não era para a gente pegar as bagagens, explicaram quais eram os comandos para abrir a porta de emergência e falaram para a gente tirar os óculos", acrescenta Lopes.





A passageira diz que as mulheres também foram orientadas a tirar os sapatos de salto.





"E daí começou o desespero, todo mundo ficou muito nervoso. Todo mundo orando, crianças chorando, aquele momento de muita tensão. Por volta das 5h20 ele anunciou que a gente estava se aproximando da aterrissagem. Foi muito estressante porque a gente não sabia o que estava acontecendo", relata.





"A gente pousou numa área mais afastada do aeroporto de Salvador, então foi bem aterrorizante. Tinha os bombeiros esperando, mas ninguém se machucou, foi tranquila a aterrissagem", diz.





Em nota, a Azul afirma que os passageiros estão recebendo toda assistência necessária e serão reacomodados em outros voos.





"A companhia esclarece que não houve pouso de emergência. O pouso aconteceu em segurança e os clientes desembarcaram normalmente."





A Azul diz que lamenta eventuais transtornos causados aos clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações.