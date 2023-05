Avião da Azul sai da pista e vai parar em matagal durante pouso

De acordo com a Azul, a causa do incidente será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) (foto: Reprodução) Um avião da companhia aérea Azul ultrapassou os limites da pista e foi parar em um matagal durante um pouso, na madrugada desta quarta-feira (10/5), no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia. Ninguém ficou ferido.









A Azul informou não saber, ainda, o que causou o incidente e que as serárealizada investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA)para apurar o caso. No momento do pouso, chovia forte em Salvador.

Em nota, a Azul também afirmou que nenhum passageiro ou tripulante se feriu e que todos desembarcaram em segurança. A empresa disse, ainda, estar prestando assistência aos envolvidos e lamentou o ocorrido.

“A Azul informa que a aeronave que fazia o voo AD 4372 que partiu de Viracopos, em Campinas, com destino a Salvador ultrapassou os limites da pista no momento do pouso. Após a ocorrência, todos os Clientes e Tripulantes desembarcaram normalmente, com segurança. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos causados e está prestando toda assistência necessária”, disse a empresa.