Montagem com frames de vídeo da morte de um suspeito de assalto na Linha Amarela, no Rio de Janeiro

Imagens gravadas por um motorista flagraram um momento de tensão na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na manhã deste domingo (29).

Um criminoso tentou assaltar motoristas que transitavam na pista em direção à Avenida Brasil, mas foi surpreendido por um policial à paisana, que reagiu e atirou, matando o assaltante no local.

Esse incidente ocorre poucos dias após outro episódio de violência envolvendo policiais. Na quinta-feira (26), um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto enquanto circulava na rua Hadock Lobo com Professor Gabizo, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Na ocasião, bandidos tentaram roubar a moto do policial, que conseguiu reagir sem sofrer ferimentos. O policial não ficou ferido e um dos criminosos, identificado como Marcelo Lucas da Conceição, de 26 anos, morreu. A ação rápida do policial evitou que mais motoristas fossem vítimas da tentativa de roubo.