SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um apagão atingiu vários pontos da capital paulista e de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, neste sábado (31/8). O serviço foi restabelecido nas duas cidades após mais de duas horas. As causas ainda são apuradas, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

A recomposição total da carga foi concluída às 19h58, conforme o ONS. "Assim que identificou a situação, o Operador iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. A recuperação do serviço foi sendo concluída por fases. A recomposição da carga iniciou às 17h33. Às 19h37, foi concluída a recomposição das cargas da EDP-SP [Guarulhos] e as 19h58 das cargas da Enel-SP [capital paulista]."





A normalização do serviço na capital paulista também foi confirmada pela Enel. A empresa informou que, após a recomposição de cargas pela empresa transmissora, o fornecimento de energia foi normalizado para todos os clientes que tiveram o serviço afetado.





A falta de energia em Guarulhos também foi solucionada. A EDP, responsável pela distribuição de energia na cidade, disse, em nota, que realizou manobras em seu sistema para reduzir o impacto aos seus clientes e, ao obter a normalização do suprimento externo de energia, garantiu o reestabelecimento de 100% das regiões afetadas às 19h37.





Relatos de vários bairros da cidade sem luz foram compartilhados nas redes sociais. São eles: Bela Vista, Jardins, Paraíso, na região central, e Jardim Brasil, Tucuruvi, Pari, Vila Maria, Vila Guilherme, na zona norte. Há informações de falta de energia ainda na Mooca, Tatuapé, São Mateus, Penha, Aricanduva e Belenzinho, na zona leste. Moradores do centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, também ficaram sem luz.





Metrô, CPTM e Aeroporto de Cumbica operaram normalmente. A circulação de trens e metrôs e a operação no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, não foram afetadas.





O apagão ocorreu às 17h31 devido à falha em uma subestação da Eletrobras, que fica em Guarulhos. O problema atingiu às redes de distribuição da Enel, segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).





Em função do ocorrido, houve interrupção das cargas da ENEL-SP atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale. O ONS ainda aguarda informações dos agentes para analisar a causa.





Veja a nota da ANS





A Eletrobras afirmou que vai apurar as causas do desligamento. "A SE Guarulhos foi inteiramente religada e opera normalmente, tendo sido restabelecido o fornecimento ao sistema interligado nacional. Os times técnicos estão no local e as causas do desligamento estão sendo investigadas e serão informadas posteriormente em novo comunicado."





A Enel disse que falha envolveu o sistema de transmissão que não pertence à empresa. Isso teria afetado o fornecimento de energia para os seus clientes no fim da tarde de hoje. A concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica informa que está trabalhando para o restabelecimento da energia nesses pontos.





"A Enel Distribuição São Paulo informa que uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde de hoje", diz trecho do comunicado enviado pela Enel.





Aneel diz que "evento será objeto de fiscalização para identificação das causas e apuração de responsabilidades". Em nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica acrescentou que acompanha o processo de recomposição das cargas de responsabilidade do ONS, transmissoras e distribuidoras envolvidas, e está em permanente contato com as equipes das empresas responsáveis.