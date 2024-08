Um apagão deixou diversos bairros de São Paulo no escuro no começo da noite deste sábado (31/8). Foram afetados regiões na Zona Norte, Leste e Centro. A famosa Avenida Paulista ficou completamente apagada.

A Enel Distribuição São Paulo afirmou em nota publicada no próprio site que uma "ocorrência no sistema de transmissão" afetou o fornecimento de energia elétrica para clientes da distribuidora no fim da tarde.

A empresa ainda diz no comunicado que o sistema de transmissão não pertence a Enel.

Para reverter o apagão, a companhia anunciou que trabalha com manobras remotas na rede para reduzir a quantidade de clientes atingidos nas regiões leste e norte da área de concessão.

A Enel orienta os clientes a priorizar os canais digitais da empresa para comunicar falta de luz.