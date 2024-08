Um balanço da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que este ano o número de decretos de situação de emergência por incêndios no país aumentaram em 193% até o momento. Dados coletados mostram que de janeiro até 26 de agosto, já são 167 registros, enquanto no mesmo período do ano passado, eram 57 decretos.





Com recordes de focos de queimadas na Amazônia e no Pantanal, agosto é o mês com mais ocorrências, triplicando o número de decretos em comparação ao ano passado. Segundo a CNM, quando feita a comparação mês a mês, o aumento é de 354%, em relação a agosto de 2023.





As cidades de São Paulo são as que mais registram ocorrências, sendo mais de 50 até o momento. Em seguida, estão municípios do Mato Grosso do Sul, com 35 registros; do Acre, com 22; do Espírito Santo e de Rondônia, com 2 cada. Já os estados do Amazonas, da Bahia, de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina tiveram 1 cada.





Uberaba, município de Minas Gerais, decretou estado de emergência na última segunda-feira (26/8). Publicado no Diário Oficial do Município, foram estabelecidas medidas emergenciais de combate e prevenção de incêndios: proibição do uso de fogo para limpeza de terrenos, fiscalização intensa de áreas com maior risco e aplicação de multas e penalidades para quem descumprir as regras.





Conforme os dados coletados, mais de 4 milhões de pessoas foram afetadas pelos incêndios florestais no Brasil neste ano. A Confederação lamenta os impactos ambientais e financeiros causados pelos incêndios. A sobrecarga dos sistemas municipais de saúde também é uma preocupação para a CNM, pois a exposição à fumaça de queimadas pode provocar doenças na população.

A Confederação Nacional de Municípios orienta os municípios em situação de emergência a manterem os dados atualizados, incluindo impactos na saúde.