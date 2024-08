As feiras, pequenas, médias ou grandes, são importantes tradições que tecem costumes por meio da cultura popular, do artesanato, da música e da culinária em várias das regiões do Brasil. Ao pesquisar na internet: “qual a maior feira a céu aberto do país?”, o resultado revela não uma, mas várias “maiores” feiras ao ar livre. Já que o pódio deixa dúvidas, a reportagem do EM checou, além do número de expositores, os tamanhos das que ocupam o topo das menções hiperbólicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em Belém do Pará, definido como patrimônio material brasileiro, o "Mercado Ver-o-Peso", que vai da Estação das Docas até um cais onde atracam embarcações, tem, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), cerca de 25 mil m².

Porém, esse número inclui a sua área coberta. A Feira de Caruaru, em Pernambuco, e a Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte, conhecida como Feira Hippie, a superam em tamanho.





Mercado Ver-o-Peso Arquivo Mtur

Muito conhecida pelos mineiros, a Feira Hippie é 100% a céu aberto e, segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), tem 1 km de extensão e aproximadamente 45 mil m². Por isso, é a Feira de Caruaru que possui o maior tamanho e o maior número de expositores.

Saiba mais: Governo determina distribuição gratuita de água em grandes eventos

Feira Hippie Juarez Rodrigues/EM/D.A Press





A feira pernambucana toma conta do Parque 18 de maio e é tombada como patrimônio imaterial brasileiro pelo Iphan. A Prefeitura de Caruru indicou o seu tamanho em, ao todo, aproximadamente 300 mil m², o equivalente a quase três campos de futebol. A feira de Caruaru seria, então, um conglomerado de feiras concentradas no local.

Sobre qual o tamanho da área ao ar livre, a prefeitura respondeu que não tinha o número correspondente. No entanto, conforme informações da imprensa local, a área coberta corresponderia a 7,6 mil m².

Saiba mais: aumenta o número de decretos de emergência de incêndios no Brasil





Em relação aos feirantes, o resultado é semelhante, Caruaru tem, ainda conforme a prefeitura da cidade, em torno de 8 mil pessoas pela área publica e 5 mil na área privada nos dias de feiras da Sulanca, uma das "feiras dentro da feira", que comercializa principalmente roupas fabricadas por confecções da própria região.

Feira de Caruaru Divulgação/Prefeitura de Caruaru/Jorge Farias





"Além dos prepostos, considerando que cada feirante tem sempre alguém para ajudar, temos uma media de 30 mil pessoas trabalhando na feira", disse a prefeitura em nota.

A Feira Hippie, segundo a PBH, conta com cerca de 1.600 feirantes. Já a "Ver-o-Peso", de acordo com a Secretaria Municipal de Economia de Belém (Secon), tem 1.100.







A Feira Hippie, que começou quando críticos de arte, estudantes e professores tiveram a ideia de expor seus trabalhos na Praça da Liberdade para movimentar a cena artística da capital, ainda não é definida como Patrimônio Imaterial da cidade.

Consultada pelo EM, a Fundação Municipal de Cultura explicou que há um processo de registro aberto, desde setembro de 2023, e que essa abertura consta como a primeira etapa do processo de reconhecimento de um bem como patrimônio cultural da cidade.