A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a denúncia feita contra um técnico de enfermagem acusado de fotografar as partes íntimas de uma paciente no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. As informações foram repassadas por um médico da unidade à Delegacia de Atendimento à Mulher.





De acordo com as investigações, o técnico de enfermagem usou o celular para fazer imagens da vítima durante a realização de um procedimento cirúrgico. Em depoimento, ele alegou que estava procurando sinal do aparelho na sala de cirurgia.

Ao ser questionado sobre a foto, ele disse que enviou uma selfie para a esposa no momento em que trocavam mensagens.



Todos os depoimentos já foram enviados ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.