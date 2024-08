Mateus Mesquita

Um laudo pericial emitido pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) confirmou que o milk-shake ingerido por Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, continha Terbufós, substância altamente tóxica conhecida popularmente como “chumbinho”. O veneno, frequentemente utilizado de forma clandestina como raticida, foi identificado em grânulos encontrados no fundo do copo da bebida.

A descoberta do laudo acrescenta um elemento crucial às investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apura a morte da jovem, ocorrida na madrugada de segunda-feira (5) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A suspeita é de que o milk-shake tenha sido envenenado por Deivid Nascimento Santana, ex-namorado de Vitória, que foi preso preventivamente na noite de terça-feira (6).

A vítima tinha procurado a polícia há pouco mais de uma semana dizendo que, no dia 28 de julho, Deivid invadiu a casa dela em Maricá, armado com uma faca. Vitória já possuía uma medida protetiva contra ele.

De acordo com a 82ª DP (Maricá), Deivid teria usado outras duas pessoas para entregar a bebida à vítima, evitando violar a medida protetiva que o impedia de se aproximar dela. A jovem chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no domingo (4), mas não resistiu.

O delegado Bruno Gilabert, responsável pelo caso, destacou que o uso de “chumbinho” no envenenamento reforça a premeditação do crime e a gravidade da ação.

As investigações continuam. A família de Vitória clama por justiça.