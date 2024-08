O Barcelona, treinado pelo alemão Hansi Flick, foi atropelado pelo Monaco por 3 a 0 nesta segunda-feira (12), na disputa do Troféu Joan Gamper, o último jogo de preparação antes do início do Campeonato Espanhol, daqui a cinco dias.

Flick comandou a equipe em seu primeiro jogo no Estádio Olímpico Lluís Companys desde que assumiu o cargo, em maio. O bom desempenho na excursão pelos Estados Unidos, inclusive com uma vitória sobre o Real Madrid, não se repetiu no duelo contra os monegascos.

O time do Principado abriu o placar no início do segundo tempo com o meio-campista Lamine Camara (50'), pouco antes de o suíço Breel Embolo ampliar a vantagem (57').

Ilkay Gundogan foi substituído após sofrer uma pancada na cabeça, e Flick colocou em seu lugar o jovem Lamine Yamal para tentar dar vida a um Barça sem ideias.

O jogador de 17 anos mostrou estar em forma, mas os torcedores acabaram vaiando o próprio time quando o jovem francês Christian Mawissa (86') marcou o terceiro gol do Monaco nos minutos finais.

A temporada 2024/2025 começa oficialmente para o Barcelona no próximo sábado, quando o time estreia no Campeonato Espanhol contra o Valência, fora de casa.

rbs/pb/ati/dam/eg/cb/am