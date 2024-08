O governador Romeu Zema (Novo) prestou solidariedade aos familiares das vítimas do acidente de avião que matou 62 pessoas, nesta sexta-feira (9/8), em Vinhedo (SP). A aeronave, modelo ATR-72-500, da Voepass, saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

“Minha solidariedade aos paulistas, paranaenses e afetados pelo trágico acidente aéreo ocorrido em Vinhedo (SP). Nossos pensamentos estão com as famílias das vítimas. Minas se coloca à disposição dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Júnior (PSD-PR) para todo apoio neste momento difícil”, escreveu o governador de Minas Gerais.

Zema se junta a outras autoridades que prestaram solidariedade às vítimas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, acompanhava o lançamento de uma fragata da Marinha em Santa Catarina, e pediu um minuto de silêncio antes da sua fala.

Em nota, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD), pediu celeridade nas investigações da causa do acidente. “Com muito pesar, presto minha solidariedade aos familiares e amigos dos passageiros e da tripulação da aeronave que caiu, nesta sexta-feira, em Vinhedo, no estado de São Paulo. Que as causas do acidente sejam identificadas com celeridade, e que os familiares recebam todas as informações necessárias neste momento difícil para todos”, escreve.

Já o governador Tarcísio de Freitas, prestou solidariedade e disse que o governo de São Paulo vai “prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias”. “A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate das vítimas e equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram encaminhadas ao local para reforço”, disse.

Trajeto

O avião da Voepass fazia uma linha reta saindo do aeroporto de Cascavel, no Paraná, por volta de 12h. Com uma hora de voo o avião faz uma pequena curva e, 20 minutos depois, faz uma curva brusca já entre Vinhedo e Valinhos, onde caiu de uma altura de 4,5 mil metros, segundo informações da plataforma de monitoramento FlightAware.

O ATR-72-500 estava a 439 km/h no momento em que começou a perder altitude. A aeronave é usada especialmente em rotas regionais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é uma turboélice com 74 lugares.

