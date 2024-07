crédito: Prefeitura de São Francisco do Sul/Divulgação

De acordo com os bombeiros, a aeronave caiu na mata pouco antes das 14h30

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram na queda de um ultraleve no início da tarde deste domingo (28) em uma área de mata na cidade de São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina.





O atendimento no local está sendo feito por uma equipe dos Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, com 11 agentes envolvidos.





De acordo com os bombeiros, a aeronave caiu na mata pouco antes das 14h30, em uma área do bairro Santa Regina, e pegou fogo, como mostram imagens feitas por pessoas que estavam próximas ao local do acidente.





Os agentes ainda não têm informações sobre quem eram as vítimas.