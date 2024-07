Avião faz pouso forçado na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, no Rio de Janeiro

Por João Vitor Braga

No início da noite dessa quarta-feira (10/7), um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na praia de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana. Apesar do susto, não houve feridos.



A aeronave, que transportava o piloto, o copiloto e um tripulante, estava voando em baixa altitude quando precisou pousar na faixa de areia. De acordo com relatos de testemunhas, o avião parecia ter dificuldades e desceu de maneira controlada até a praia, evitando um acidente mais grave.

O tripulante foi identificado como, José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES, que informou, por meio das redes sociais, que se envolveu em um acidente.





Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local para prestar assistência.



Até o fechamento dessa matéria, o avião permaneceu na praia de Itaipuaçu enquanto as autoridades competentes iniciavam uma investigação para determinar as causas do pouso forçado.

A Defesa Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados e devem conduzir uma investigação detalhada para informar as causas do acidente.