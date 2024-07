Um carro com carga radioativa foi roubado em São Paulo nessa segunda-feira (1/7). O crime foi divulgado pelo Governo Federal por meio da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) nessa quinta (4/7).





O composto presente no veículo é o Germânio 68. A entidade esclareceu que o material radioativo está "protegido" por embalagens de chumbo. “Esclarecemos que o material radioativo furtado com o veículo está acondicionado em embalagens de chumbo que o blindam e evitam qualquer irradiação para o ambiente. No entanto, a manipulação inadequada pode vir a causar danos à saúde”, disse o CNEN em nota.







A Comissão também esclareceu que o veículo e o material tinham o Símbolo Internacional de Radiação ionizante.





“Alertamos a população para, caso encontre o material radioativo, mantenha distância segura e contate imediatamente a CNEN pelos telefones (21) 98368-0734 ou (21) 98368-0763 e também a polícia”, diz.

A Secretária de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo não tem informações sobre a ocorrência. (Com informações da Agência Brasil)



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata