Um capitão da Polícia Militar morreu durante confronto em operação no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (3).





O PM Rafael Galvão da Costa, lotado no 3º BPM (Méier), foi baleado na cabeça durante confronto próximo a área de mata, onde os criminosos se esconderam. Informações, ainda não confirmadas, dão conta que também há criminosos mortos no local.





O capitão, de 41 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No fim do mês de maio deste ano, o oficial foi promovido por bravura ao posto de capitão da Polícia Militar.



Ambulância do Gesar/PMRJ levou o capitão para o Hospital Salgado Filho Giovanna Casellato / Tupi





PMs realizam operação no Morro do Urubu com o objetivo de desarticular grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, roubo de veículos e cargas, além de prevenir guerra entre facções rivais.



Capitão promovido por bravura





O capitão Galvão ingressou na Polícia Militar em 2009. Ele deixa esposa e dois filhos.





O policial foi promovido por bravura após participar de ocorrência em que policiais militares do 3° BPM (Méier) prenderam 15 homens e apreenderam seis fuzis impedindo a fuga de criminosos pela Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, em março de 2023.