FOLHAPRESS - Revoltado com o fim do relacionamento, um homem invadiu um supermercado de Concórdia (SC) com um carro. Ele foi preso na sequência.





Fora de si, o homem praticou atos cada vez mais agressivos até culminar com a invasão. Primeiro, ele empurrou a porta da frente do estabelecimento, que era de correr, com tanta violência que o vidro rachou.

Leia também: Incêndios perto de casas em BH e Ribeirão das Neves mobilizam bombeiros





Na sequência, entrou num Ford Ka e deu marcha à ré porta adentro. Era manhã de sexta-feira (28/6) e, por sorte, não havia ninguém no saguão de entrada do supermercado.





Por fim, ele arrancou com o KA, deu a volta no estabelecimento e acelerou para dentro do supermercado. Os vidros foram arrebentados, o veículo derrubou uma mesa e um banco no hall e só parou ao bater em um caixa eletrônico. Tudo foi gravado pelo circuito interno de segurança.





O homem saiu do carro e quis ir embora, mas foi detido por pessoas que acionaram a Polícia Militar. Preso, ele foi levado para a delegacia prestar depoimento. A identidade dele não foi divulgada. O motivo da ação violenta (fim de relacionamento) foi informado ao UOL pela Secretaria de Segurança Pública de SC.