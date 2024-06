Foto do prontuário de Fernando Sastre, motorista de Porsche envolvido em acidente com morte na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Sastre Filho, preso pela morte de um motorista de aplicativo em um acidente de trânsito na zona leste de São Paulo, participará da primeira audiência de instrução do caso de forma virtual.





Fernando participará da audiência diretamente do presídio de Tremembé. Ele está detido de forma preventiva desde o início de maio e foi transferido para o 'Presídio dos Famosos' no fim daquele mês.





Audiência está marcada para 13h30 desta sexta-feira (28). Nesta fase, em uma espécie de "pré-julgamento", são colhidas provas orais do crime. Testemunhas e partes importantes do processo podem depor nesta fase de pré-julgamento.





Caso segue em segredo de Justiça. Não é possível identificar quem deve ser convocado, nem se Fernando deve falar nesta etapa.





Motorista transitava em alta velocidade





Fernando foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por dirigir embriagado e assumir o risco de matar em alta velocidade. A perícia constatou que o homem dirigia o Porsche a 156km/h na avenida Salim Farah Maluf momentos antes da colisão. O limite de velocidade da via é de 50 km/h.





A colisão matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. O amigo de Fernando, que estava no banco carona, se feriu gravemente.

O homem está preso em Tremembé. A Justiça determinou prisão preventiva do motorista do Porsche e acatou o pedido da defesa para que Fernando fosse encaminhado para a unidade prisional, alegando riscos à integridade física do réu.