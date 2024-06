Estado de Minas O Sorteio da Quina de São João, com prêmio estimado em R$ 220 milhões, será realizado no próximo sábado (22/6). O vai acompanhar ao vivo . Veja abaixo algumas curiosidades sobre esta modalidade e saiba quanto custa o valor da aposta.

A Quina de São João é uma loteria especial realizada anualmente no Brasil. Ela foi criada com o intuito de celebrar as festividades juninas, especialmente o dia de São João, que é comemorado em 24 de junho.

A Quina de São João se destaca das demais loterias por oferecer prêmios ainda maiores e pela sua realização única no ano.

O valor da aposta com cinco números é de R$ 2,50.





A Quina de São João é organizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelas loterias no Brasil.

Assim como a Quina tradicional, a Quina de São João possui o formato de jogo de apostas em números, porém, ela apresenta algumas particularidades.





Uma das principais características da Quina de São João é o fato de que o prêmio não acumula.

Isso significa que, se ninguém acertar os cinco números sorteados, o prêmio não será acumulado para o próximo concurso.

Em vez disso, o valor é distribuído entre os acertadores das quadras (quatro números) e das ternas (três números), caso não haja ganhadores na categoria principal.





Outra diferença notável da Quina de São João em relação à Quina regular é o valor dos prêmios.

O montante destinado ao prêmio principal é geralmente muito mais alto do que nas demais edições da loteria.

Isso ocorre porque parte da arrecadação de todos os concursos regulares da Quina ao longo do ano é destinada ao prêmio especial da Quina de São João.