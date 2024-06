A Caixa sorteia neste sábado (15/6) os concursos Mega-Sena 2737, Lotofácil 3130, Timemania 2105, Dia de Sorte 926 e +Milionária 155.

O evento é realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias deste sábado (15/6)



Mega-Sena 2737 - R$ 47 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 15 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: