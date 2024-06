Um homem de 27 anos foi baleado na perna por um policial militar durante abordagem no bairro Jardim Jandaia, em Ribeirão Preto (SP), no sábado (1º).





Jovem foi abordado porque os agentes suspeitaram de "um objeto que ele levava na cintura". No momento em que os policiais se aproximaram, o suspeito tentou fugir e "dispensou o objeto", mas ao ser alcançado "resistiu e investiu contra os PMs, que reagiram", segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.





Parte da abordagem foi registrada em vídeo por populares e divulgada nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que dois agentes revistam o suspeito que está em pé contra uma parede. Testemunhas acusam os agentes de baterem no homem.





Suspeito reage e parte para cima dos policiais. Ele tenta acertar um dos agentes com um soco, momento em que o outro militar dispara na perna esquerda do suspeito, que cai no chão.





Jovem foi socorrido e levado à UPA Norte, no bairro Adelino Simioni. Ainda segundo a SSP, a perícia foi acionada ao local para colher evidências. Devido ao fato de ter sido hospitalizado, o suspeito não foi ouvido no dia do ocorrido.





O caso citado foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto como resistência, lesão corporal e lesão corporal decorrente de intervenção policial. A SSP não informou se o "objeto suspeito" que o homem carregava foi localizado. Como ele não teve a identidade revelada, não foi possível localizá-lo. O espaço segue aberto para manifestação.