SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isabelly Ferreira, de 23 anos, recebeu alta da UTI e foi transferida para um leito de enfermaria no Hospital Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no Paraná. A jovem foi vítima de um ataque com soda cáustica em Jacarezinho (PR), cidade próxima à divisa com São Paulo, há cerca de duas semanas.





Isabelly está consciente e tem quadro estável. Segundo o HU, ela respira sem a ajuda de aparelhos e segue internada no Centro de Tratamento de Queimados, onde recebe "cuidados multiprofissionais". A jovem deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no domingo (2/6) e ainda não tem previsão de alta do hospital.





Ferimentos mais graves estão dentro da boca, segundo a mãe. No último dia 27, Regiane Ferreira havia dito ao "Encontro", da TV Globo, que a filha já não apresentava mais inchaços e que não ficaria com cicatrizes. O maior medo da equipe médica era de que órgãos internos de Isabelly fossem afetados pela soda cáustica --o que não aconteceu, como mostraram os exames.

Leia também: Forças Armadas vão permitir alistamento de mulheres em 2025





"Isabelly é uma menina muito inocente. Ela fala: 'Nossa, que louco, né? Para que fazer isso? Que loucura'", contou Regiane. Dois dias após o ataque, a suposta autora confessou o crime e alegou ciúmes da vítima, que teria se relacionado com um ex-namorado.





Câmera de segurança gravou a ação em uma rua movimentada. Isabelly foi socorrida por outras pessoas que passavam pelo local e levada a um pronto-socorro.