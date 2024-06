Suspeita de envenenar o empresário Luiz Marcelo Ormond, Júlia Andrade Cathermol Pimenta afirmou, em depoimento, que deixou o apartamento no dia 20, ao descobrir uma traição do namorado. Ela está foragida.





Demonstrando frieza e até rindo em alguns momentos, Júlia disse à polícia que se relacionou com Luiz Marcelo entre 2013 e 2017, mas a relação só foi oficializada em 2023. Trechos do depoimento foram divulgados pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (2).

Júlia Andrade Cathermol Pimenta é considerada foragida Arquivo pessoal





“Vi que, enquanto eu estava dormindo, ele ficava em bate-papo. Provavelmente procurando p*. Aí descobri que ele tinha um Instagram fake. Aí teve briga. Falei que eu queria ir embora”, disse.





O corpo do empresário foi encontrado em avançado estado de decomposição, dentro do apartamento. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros após sentirem um cheiro forte.

Leia: Homem morre atropelado após discussão de trânsito no Rio



Com a ajuda da cigana Suyana Breschak, presa na última semana em Cabo Frio, na Região dos Lagos, Júlia teria se livrado dos bens do namorado, inclusive do carro.

Essa mulher atuava como mentora espiritual de Júlia há 12 anos e disse que fazia trabalhos para que os namorados não descobrissem que a amiga era garota de programa.





Ainda segundo Suyane, ao longo dos anos Júlia acumulou uma dívida de R$ 600 mil. De acordo com as investigações, Júlia colocou 50 comprimidos de morfina moídos em um brigadeirão e deu para o empresário comer.