Madrinha gravava a cerimônia quando flagrou o ato 'grosseiro' do padre, puxando a cabeça da criança em direção à pia batismal

Após o incidente envolvendo o padre que puxou uma bebê durante um batizado em São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio de Janeiro, a Diocese de Nova Friburgo tomou uma decisão significativa. Nesta quarta-feira (29), a diocese anunciou o afastamento temporário do padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller da Paróquia de São Sebastião.

O padre será encaminhado para um retiro de direção espiritual, onde terá a restrição de realizar celebrações públicas da missa, podendo celebrar apenas de forma reservada, conforme informado pela diocese.

A nota oficial, emitida em nome do Bispo diocesano D. Luiz Antonio Lopes Ricci, foi divulgada quatro dias após o incidente e as medidas já estão em vigor.

O Bispo comunicou que a decisão foi tomada para atender às necessidades da paróquia de maneira prudente.

Em decorrência desse afastamento, o padre Jandir Pereira Corrêa foi designado, em caráter provisório, como administrador da paróquia, enquanto mantém sua função de reitor do Seminário Diocesano Imaculada Conceição.





Confira a nota oficial completa