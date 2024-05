A atitude de um padre ao batizar uma bebê de um ano gerou indignação na família da criança em São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Imagens da cerimônia, ocorrida no último sábado (25/5), mostram o padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller puxando a cabeça da recém-nascida para aproximá-la da pia batismal e concluir o ritual.

O incidente ocorreu na Paróquia de São Sebastião, onde outras três crianças também estavam sendo batizadas. Jhullie chorava no colo da mãe, que tentava posicioná-la corretamente para o batismo. No vídeo é possível ver o momento em que a criança é puxada quando a mãe, Juliene, se afasta um pouco da pia com a filha nos braços.

Padre dá puxão em criança que chorava no colo da mãe durante o batismo.



O caso aconteceu no último sábado, na paróquia de São Sebastião do alto, interior do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/aiKzbDdhy4 — Africanize (@africanize_) May 26, 2024

O vídeo foi gravado por uma convidada e madrinha da criança. A família teria decidido compartilhar as imagens não apenas por indignação, mas para evitar que outras crianças passem por uma situação semelhante. “Essa exposição já está sendo difícil para mim, mas era necessário para que atitudes fossem tomadas”, afirma Juliene nas redes sociais.

Um dia após o incidente, no domingo (26), o padre Ricardo Schueller postou um pedido em um perfil da paróquia na internet em que pede desculpas. Veja abaixo o comunicado na íntegra.

“Caríssimos irmãos! Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude no dia de ontem, 25/05, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções. Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. O zelo pelos sacramentos deve estar acompanhado pelo espírito da caridade fraterna e solidária. Que Deus nos abençoe! Pe. Ricardo Pinheiro da Silva Schueller, administrador paroquial”.