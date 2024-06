A Polícia Civil do Amazonas vai investigar denúncias de maus-tratos aos animais que viviam na casa da ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso. As acusações contra os parentes da influenciadora vieram à tona depois da morte dela que culminou com a prisão do irmão e da mãe da vítima.

As investigações começaram nesta segunda-feira. A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo do Amazonas (Dema) abriu inquérito para apurar o caso.

A deputada estadual Joana Darc, que é médica veterinária, disse que participou do resgate dos animais depois das prisões. "Segundo as denúncias, as drogas eram aplicadas nos animais e uma das cobras teria sido estrangulada pela mãe e só não foi morta porque funcionários teriam impedido. Estamos monitorando os animais, ajudando a polícia com informações e garantindo o bem-estar desses animais", escreveu nas redes sociais





Joana é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas. "Exames foram feitos e estamos aguardando os resultados, inclusive o laudo pericial. Eu torço para que não seja nada e eles estejam todos bem", escreveu.

Joana falou que, além das cobras, foram resgatados oito cães. Um deles, batizado de Huck, teria tido uma parada cardíaca pelo uso da droga, cetamina, a substância que levou à morte da ex-sinhazinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Darc ???? (@joanadarcam)