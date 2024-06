O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) pediu à Polícia Federal que investigue o caso de uma página que simulava ser a oficial para inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por intermédio desse link, golpistas enganavam candidatos ao exame e cobravam a falsa taxa de inscrição.

O instituto identificou a fraude na quinta-feira (30/5). A página direcionava a uma plataforma de pagamentos via pix ou cartões para aplicação de golpes. "A Página do Participante do Enem, que pode ser acessada pelo portal do Inep ou pelo endereço enem.inep.gov.br/participante, está funcionando normalmente, sem registros de interferência", informou o instituto, em nota.

Também reforçou os cuidados necessários antes do pagamento da taxa: "É importante ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição é feito por meio de boleto do Banco do Brasil, que só é disponibilizado ao inscrito após acesso ao sistema do exame por meio do login único do Gov.br".

O site falso tinha funcionalidades e layout muito parecidos com o do verdadeiro. A página golpista, no entanto, não contava com o domínio .gov.br, que indica quando uma página é oficial do governo federal. Para evitar cair no golpe, portanto, os candidatos devem ficar atentos a esse detalhe e observar também que, enquanto a página fake pede apenas para digitar o CPF, a oficial tem dois campos para acesso ao portal: entrar com gov.br e inscrição. Clique aqui para acessar o link correto.

Provas em novembro



Este ano, as provas do Enem serão aplicadas em 3 a 10 de novembro, em todas as unidades da Federação. O período de inscrição começou na segunda-feira (27/5) e segue até 7 de junho. Para se inscrever, é preciso acessar a Página do Participante do Enem e, além do CPF, inserir a senha do Gov.br.

A taxa é de R$ 85. É possível pagar por boleto - atenção! o documento é gerado na própria página do participante -, pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por pix, é preciso acessar o QR Code que consta no boleto. O prazo para pagamento da taxa é 12 de junho.

Moradores do Rio Grande do Sul (RS) terão um prazo extra para se inscrever, em razão da calamidade pública no estado. O Ministério da Educação (MEC) ainda vai divulgar o novo calendário e adiantou que haverá isenção da taxa de inscrição garantida - inclusive nos casos de justificativa de ausência na edição de 2023 reprovada.

Outras investigações



Essa não é a primeira vez que a Polícia Federal é acionada para apurar possíveis crimes ligados ao exame. Em fevereiro deste ano, por exemplo, a corporação deflagrou a operação Passe Livre. Um homem era suspeito de ter sido aprovado duas vezes no exame para o curso de medicina se passando por outras duas pessoas. Três envolvidos no crime foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Em janeiro, a operação Limite Virtual investigou um possível vazamento ilícito da prova de 2023. Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Sobral, no Ceará. A suspeita era de divulgação ilícita do conteúdo de prova do Enem em redes sociais.

A investigação mais recente foi finalizada este mês. A PF concluiu a investigação sobre o vazamento da prova de 2023 e identificou que uma pessoa foi contratada para aplicar a prova em Belém, tirou uma foto da redação às 13h50 e encaminhou a uma amiga, que, segundo os agentes, é professora.