O youtuber Felipe Neto foi às redes sociais criticar mais uma vez o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Agora, o alvo da declaração é a live que o político promoveu com o pastor Lucinho Barreto, de Belo Horizonte, que declarou que beijou a própria filha, e a qual Felipe Neto chamou de "uma atitude assustadora".

"Isso é profundamente assustador. Chupetinha fez live com o pastor, que falou q beijou a própria filha. Eles levantam o medo do 'gayzismo' e, em determinado momento, surge a pergunta: 'Será que Hitler estava certo?'. Chupeta responde: 'Pois é'", escreveu Felipe. Com pouco mais de duas horas no ar no X (antigo Twitter), a publicação já tem mais de 370 mil visualizações.

Os dois bolsonaristas declararam na transmissão pelo Instagram que os ideais de Hitler estavam certos. O pastor atacou a comunidade LGBTQIA+ e tentou relacionar partidos de esquerda ao abuso de menores.

"Esse partido, na Holanda, está tentando legalizar o sexo a partir dos 10 anos. Ou seja, estamos prestes a testemunhar dias de normalização da pedofilia e de coisas horrendas", declarou o pastor, logo respondido pelo político. "Isso vem de uma frase que esconde um interesse por trás: todo tipo de amor é válido. Talvez seja ou talvez não seja. Então, eu posso casar com uma cabrita? Posso casar com uma criança de 10 anos de idade? Posso casar comigo mesmo?", disse Nikolas, em tom de deboche.

Ao concordar com o parlamentar, o pastor reforçou: "Então Hitler estava certo, ué. Será que Hitler estava certo? Porque se tudo é possível...". Nikolas completou: "Sim. Pois é".

O caso do pastor da Igreja Batista da Lagoinha veio à tona nesta semana. Durante uma pregação, ele disse ter dado um beijo na boca da própria filha, quando ela era criança, para dizer ao futuro namorado dela: "Você é o segundo, eu já a beijei". A declaração viralizou nas redes sociais, com muitos comentários questionando a atitude do religioso.