A Super Rádio Tupi teve acesso às imagens em que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, o ‘Tio Paulo’, aparece vivo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu, na Zona Oeste do Rio. A imagem é da última segunda (15/4), dia que recebeu alta da unidade depois de tratar uma pneumonia. Desde então, Érika de Souza Vieira, sobrinha do homem, percorreu lojas de empréstimos e bancos.



Érika foi presa, na terça-feira (16/4), por levar “Tio Paulo” morto em uma agência bancária para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil. O caso só foi descoberto depois que funcionários do banco desconfiarem da aparência do idoso. A morte foi constatada por uma equipe do Samu acionada pela agência bancária.

Nesta quinta-feira (18/4), a Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante de Érika em preventiva. A expectativa é que a mulher seja transferida para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, ainda nesta sexta (19/4).