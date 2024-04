Uma mulher foi conduzida para a delegacia de Bangu, nesta terça-feira (16), após levar um cadáver em uma cadeira de rodas para tentar fazer um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária na Avenida Cônego Vasconcelos, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o delegado do caso, Fábio Souza, a cuidadora, que é sobrinha do homem, tentou simular uma assinatura para receber um empréstimo que já tinha sido realizado.

Atendentes do banco suspeitaram da atitude e começaram a filmar a situação enquanto aguardavam a chegada da polícia. O Samu também foi acionado e recomendou deitar o cadáver no chão. Segundo testemunhas, a mulher ainda tentou fazer massagem cardíaca no homem, após ligarem para a emergência. Ao chegar no local, o Samu constatou que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava morto há algumas horas.

Érika de Souza Vieira Nunes tenta a todo tempo manter a cabeça do homem reta, enquanto finge estar falando com ele. No vídeo, ela mostra o documento para o cadáver e pede para ele assinar para “não dar mais dor de cabeça para ela.”

A mulher presta depoimento na delegacia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia investiga se outras pessoas ajudaram a cometer o crime e busca imagens de câmeras de segurança.

Leia também: Noiva morre afogada em piscina na sua festa de casamento



O banco precisou esvaziar a agência e suspender o atendimento no local.