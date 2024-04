A mulher que levou um cadáver em uma agência bancária para tentar fazer um empréstimo de R$ 17 mil foi transferida na manhã desta quarta-feira (17) para a Cadeia Pública de Benfica. Érika de Souza Vieira Nunes foi presa em flagrante na terça (16) e levada para a 34ª DP (Bangu).



Com o rosto coberto e acompanhada pela advogada, Érika passou por audiência de custódia ainda nessa quarta. O caso aconteceu em uma agência bancária na Avenida Cônego Vasconcelos, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Ana Carla de Souza Correia, advogada da acusada, garantiu que Érika cuidava da vítima, Paulo Roberto Braga, de 68 anos. A defensora também afirmou que pode provar que o idoso entrou com vida no banco e que a mulher auxiliava o tio, que tratava um suposto alcoolismo.

“Isso tudo será apresentado pela defesa no desenrolar do caso”, explicou.

O QUE ACONTECEU



O caso ocorreu na tarde de terça-feira (17) e surpreendeu até os policiais da delegacia de Bangu, como revela o delegado Fábio Souza. “O principal é continuar a investigação para identificar demais familiares e saber se quando esse empréstimo foi aprovado o João ainda estava vivo”, afirmou.

Atendentes do banco suspeitaram da atitude e começaram a filmar a situação enquanto aguardavam a chegada da polícia. Nas imagens, Érika tenta a todo tempo manter a cabeça do homem reta, enquanto finge estar falando com ele. No vídeo, Érika mostra o documento para o cadáver e pede para ele assinar para “não dar mais dor de cabeça para ela.”