O caso da mulher que levou um idoso morto a uma agência bancária do Rio de Janeiro para tentar obter um empréstimo de R$ 17 mil teve repercussão internacional. O jornal britânico Daily Star citou o filme Um Morto Muito Louco, de 1989, ao noticiar o caso. Na obra, dois amigos passam um fim de semana com um cadáver fingindo que ele ainda está vivo.

O caso também foi noticiado pelos jornais britânicos The Sun, Mail Online, Daily Mirror, e o argentino La Nación.

Entenda o caso

De acordo com o delegado que cuida do caso, Fábio Souza, a mulher seria cuidadora do idoso e também sobrinha dele. A ideia dela era simular a assinatura do tio para ficar com o empréstimo, que já tinha sido aprovado. A mulher, identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, ficou a todo momento tentando manter a cabeça do homem reta, enquanto fingia estar falando com ele.





A atitude da mulher chamou a atenção de funcionários da agência bancária, que decidiram filmar a ação enquanto aguardavam a chegada da polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e constatou que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava morto há algumas horas.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o possível envolvimento de outras pessoas na tentativa de golpe. Os policiais analisam as câmeras de segurança da agência bancária.

Ao Correio, a Polícia Civil disse que a investigação está em andamento na 34ª DP (Bangu). O corpo do idoso será examinado no Instituto Médico Legal (IML), a fim de apurar as circunstâncias da morte. "Agentes realizam diligências para esclarecer os fatos", disse a corporação.

A defesa de Érika de Souza Vieira Nunes afirmou que o idoso chegou vivo e morreu no local. A mulher foi foi presa e autuada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver.