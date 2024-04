Foragidos da Justiça prestam concurso para PM no Rio e acabam presos

Foragidos da Justiça, nove candidatos foram presos durante concurso para soldado da Polícia Militar neste domingo (07/4) no Rio de Janeiro.





Os nove tinham mandados de prisão em aberto. Eles participavam da primeira fase, de provas objetivas, do concurso público da PM. Todos foram levados delegacias de polícia após o término da prova.

Um deles responde por homicídio. O crime teria ocorrido em 2016, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.

Concurso já foi barrado pelo STF





O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), deferiu liminar para suspender o andamento do concurso em outubro do ano passado. Em maio de 2023, a PM publicou um edital prevendo 10% das vagas para as mulheres.

O STF entendeu que a restrição de vagas para mulheres afrontava princípios constitucionais da igualdade de gênero. Zanin determinou uma audiência de conciliação para que um acordo fosse feito e a prova pudesse continuar.





Em novembro, ficou acordado que o concurso não teria restrições de gênero. A prova, gerida pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), pôde ter andamento e começou no último domingo (8).