O ex-ator pornô Kid Bengala é estrela da nova campanha publicitária da rede de fast food Burger King. Na peça, lançada nessa quarta-feira (14/2), a estrela dos filmes adultos é chamado de “especialista em tamanho”, clara referência ao pênis que o tornou famoso. O vídeo causou polêmica e dividiu opiniões na web.

“Eu, que tenho propriedade para falar de tamanho, vim aqui falar desse exagero", diz o ator ao anunciar a promoção. O hambúrguer é descrito como "nada artificial" e "gigante que nem eu". O texto ainda faz uma brincadeira de duplo sentido no final da peça.

Ao tentar morder o sanduíche, Kid Bengala reclama: “Espera aí, não tá valendo ainda, não! Porque o negócio é grande e não cabe na minha boca... Isso é vingança! É vingança!". A publicidade termina com mais uma referência ao pênis do ator. "Quem disse que tamanho não é documento nunca viu esse exagero", afirma.

Apesar de parte dos internautas ter se divertido com a publicidade, parte do público não gostou do vídeo. Muitas pessoas apontaram que há uma sexualização do alimento e se dizem preocupadas com a possibilidade de crianças pesquisarem pelo nome do ator.

“O hambúrguer já não é saudável, mas, pelo menos, o marketing poderia ser um pouco, né? Não é porque o “apelo sexual” está na moda que dá para usar em tudo. O maior público de vocês (Infelizmente) é o infantil”, reclamou a cantora gospel Marcela Taís.

“POR ESSA A GENTE VOLTA PRO MAC, de péssimo tom. Expliquem agora pro público infantil o que o “tio kid” tem de grande”, disse outro perfil. “Trabalho no Burger King e confesso que achei super desnecessário e vergonhoso”, apontou outro comentário.

“O objetivo de uma propaganda é alcançar ou conectar pessoas à marca? Esse vídeo me alcançou, mas me desconectou totalmente com a marca. Repensem no que realmente vale”, pediu uma internauta.