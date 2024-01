Divinópolis está com a sorte grande. Nesta quarta-feira (17/1), a cidade no Centro-Oeste Mineiro teve mais uma aposta acertando as 15 dezenas da Lotofácil, pelo segundo dia seguido. Desta vez, o prêmio do concurso 3006 foi de R$ 413,5 mil, dividido com mais dois apostadores – de Campo Grande (MS) e São Paulo (SP).

Na terça-feira (16/1), o concurso 3005 da Lotofácil também saiu para um divinopolitano, que rateou a bolada com um apostador de outra cidade mineira, Pará de Minas. Ambos levaram R$ 600 mil cada. Os munícipios estão bem próximos, separados por apenas 42 km de distância.

As dezenas desta quarta-feira (17/1) foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19 - 21 - 23 - 25.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Também foram reveladas as dezenas da Lotomania 2573, Dupla Sena 2618, Super Sete 496 e da +Milionária 113. Veja aqui os números desta quarta.