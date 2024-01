O sorteio 3005 da Lotofácil, que ocorreu nesta terça-feira (16/1), premiou duas apostas mineiras que ficam a menos de 50 km de distância uma da outra. Sortudos de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas, e de Pará de Minas, na Região Central, acertaram as 15 dezenas e levaram, cada um, a bolada de R$ 598,9 mil no concurso realizado pela Caixa Econômica Federal. As duas cidades estão separadas por apenas 42 quilômetros.

Leia também: Ganhador da Mega da Virada seria funcionário de fábrica de ração de Bom Despacho

Essas foram as únicas apostas que cravaram todos os números da Lotofácil 3005. Além delas, outros 409 apostadores fizeram 14 acertos e levaram R$ 877,29 no sorteio desta terça, que foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números da Lotofácil desta terça foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25.



Também foram sorteados os concursos da Mega-Sena 2676, Quina 6342, Timemania 2042 e Dia de Sorte 863. Confira aqui os números desta terça-feira (16/1).