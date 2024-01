Mão com terço marca apostas da Mega da Virada

Quatro das cinco apostas vencedoras da Mega da Virada foram apostas simples com seis dezenas.



Os vencedores de Ferraz de Vasconcelos (SP), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipira (SC) fizeram apostas simples. Cada um ganhou R$ 117.778.204,25.



Apenas a aposta vencedora de Salvador (BA) foi um bolão com seis cotas. Prêmio de R$ 117.778.204,25 será dividido entre os ganhadores.



A probabilidade de acertar a seis dezenas com apostas simples é de 1 em 50.063.860. Os dados são da Caixa.

Os números da Mega da Virada foram 21-24-33-41-48-56. O prêmio principal foi de R$ 588.891.021,22 e trata-se do maior da história das loterias da Caixa.



Outras 1.996 apostas acertaram a quina e, cada uma, vai receber R$ 70.083,58. Outras 14.379 pessoas acertaram a quadra e vão receber, cada, R$ 1.215,71.



Para receber o prêmio, os ganhadores precisam ir até uma agência da Caixa com o bilhete premiado, documento com foto e CPF. O prazo para a retirada do valor é de 90 dias.