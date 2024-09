A Oracle anunciou hoje que a Sirion é uma das vencedoras do Oracle Partner Awards 2024 – Categoria Inovação APAC. Esse prêmio destaca os parceiros que produziram soluções de nível de liderança de pensamento que capacitam os clientes da Oracle a atingir suas metas e desafios de negócios por meio da solução inovadora do parceiro. Os parceiros considerados para este prêmio desenvolveram soluções que integram várias tecnologias e produtos Oracle e/ou integraram um parceiro de tecnologia Oracle de terceiros em sua solução.

A Sirion está na vanguarda da transformação da gestão de contratos usando inteligência artificial (IA) há mais de uma década. Agora, eles estão utilizando uma combinação de IA generativa e modelos proprietários treinados em mais de 32 milhões de contratos. Esse profundo conhecimento em IA, combinado com os recursos robustos da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), com foco em desempenho superior, escalabilidade e baixa latência, aprimorou significativamente as capacidades operacionais, de segurança e de proteção de dados da Sirion. A colaboração com a Oracle permite que a Sirion gerencie dados contratuais altamente confidenciais e gere insights críticos para clientes em todas as partes do mundo, reforçando ainda mais sua reputação como um parceiro confiável na gestão de contratos.

“Na Sirion, o nosso compromisso com a inovação nos impulsiona a expandir constantemente os limites da gestão de contratos”, disse Kanti Prabha, presidente da Sirion. “Estamosàfrente no uso de IA, tanto SLMs quanto LLMs, para revolucionar o CLM (Gestão do Ciclo de Vida de Contratos), e essa inovação pioneira exige uma infraestrutura robusta e confiável, que a Oracle Cloud Infrastructure oferece. Essa parceria torna a gestão de contratos mais inteligente, segura e altamente confiável, permitindo-nos entregar um valor excepcional aos nossos clientes, incluindo muitas empresas da Fortune 500 global”.

A colaboração entre a Sirion e a Oracle continua a impulsionar a inovação e a oferecer soluções de ponta para o gerenciamento de contratos.

Para obter mais informações sobre o Oracle 2024 Partner Awards, acesse: https://www.oracle.com/partner/awards/.

Sobre a Sirion

A Sirion é a principal plataforma de CLM nativa de IA do mundo e tem sido pioneira na aplicação de IA generativa para ajudar as empresas a transformarem a forma como armazenam, criam e gerenciam contratos. As capacidades de extração, busca conversacional e negociação guiada por IA da plataforma revolucionaram a contratação em equipes empresariais – desde jurídico e compras até vendas e finanças. As marcas mais valiosas do mundo, como BNY Mellon, DHL, KPMG e Vodafone, confiam na Sirion para gerenciar mais de 7 milhões de contratos no valor de quase US$ 800 bilhões e relacionamentos com mais de 1 milhão de fornecedores e clientes em mais de 100 idiomas. Analistas líderes como Gartner, IDC e Spend Matters têm consistentemente reconhecido a Sirion como líder em CLM por seu foco em inovação de ponta na categoria.

Sobre a Oracle PartnerNetwork

O Oracle PartnerNetwork (OPN) é o programa de parceiros da Oracle concebido para permitir que os parceiros acelerem a transição para a nuvem e gerem resultados superiores para os negócios dos clientes. O programa OPN permite que os parceiros se envolvam com a Oracle por meio de trilhas alinhadasàforma como eles vão ao mercado: Cloud Build, para parceiros que fornecem produtos ou serviços desenvolvidos ou integrados com o Oracle Cloud; Cloud Sell, para parceiros que revendem a tecnologia Oracle Cloud; Cloud Service, para parceiros que implementam, implantam e gerenciam o Oracle Cloud Services; Industry Healthcare, para parceiros que fornecem produtos e/ou serviços comercialmente disponíveis desenvolvidos com as tecnologias Oracle Cloud e Oracle Health; e License & Hardware, para parceiros que desenvolvem, prestam serviços ou vendem licenças de software ou produtos de hardware da Oracle. Os clientes podem acelerar seus objetivos de negócios com os parceiros OPN que obtiveram Expertise em uma família de produtos ou serviço de nuvem. Para saber mais, acesse: http://www.oracle.com/partnernetwork

