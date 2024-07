No ano em que completa 55 anos, a SH, empresa brasileira desenvolvedora de soluções inovadoras para o setor de construção civil, foi reconhecida como Great Place to Work (GPTW), que aponta as melhores empresas para se trabalhar. Com 11 filiais no Brasil e uma no Paraguai, a SH possui um time de mais de 900 colaboradores e atendeu mais de 1160 obras por todo o país somente no ano de 2023.

Como uma marca empregadora, a SH valoriza seus funcionários e realiza ações de reconhecimento para colaboradores a partir do primeiro ano de casa e a cada cinco anos. A partir dos quinze anos de empresa, o funcionário recebe um voucher para escolher uma das experiências disponíveis na plataforma de um parceiro. Além disso, aposta em políticas de diversidade e inclusão oferecendo oportunidades de crescimento para mulheres, tendo 10% de mulheres em cargos de gerência e 56% na área administrativa da empresa. A conquista do selo GPTW reforça os compromissos da marca de seguir inovando no setor.

“Atuando em um mercado com vagas predominantemente preenchidas por homens, enxergamos a necessidade de mudar esse cenário pouco a pouco. Adotamos políticas que valorizem cada colaborador independentemente do gênero, mas abrimos espaço para que mais mulheres se desenvolvam e contribuam no crescimento da SH e do setor”, comenta Mônica Barciela, Gerente de recursos humanos da SH.

A corporação acredita no poder transformador da educação e investe no desenvolvimento de seus colaboradores. Com uma "Política de Educação", oferta bolsas de estudo de até 50% para cursos técnicos, de graduação, de pós-graduação/MBA e de idiomas para colaboradores elegíveis.

Com o Programa "Carreiras em Construção", são concedidas bolsas de estudo de até 100% em cursos técnicos para colaboradores das áreas operacionais, resguardados também os critérios de elegibilidade. Em 2024 foram mais de 35 funcionários contemplados.

Histórias Inspiradoras

Anderson Fritz, Diretor Administrativo Financeiro da SH, iniciou sua jornada na SH em 1994 como estagiário na área administrativa. Inicialmente rejeitado devido a um conflito de horários com a UFRJ, foi chamado de volta pela Ruth, atual CEO, que flexibilizou o horário, permitindo que sua história na SH começasse.

“Intrigado com o excesso de atividades manuais, incentivei a integração de tecnologia na organização, colaborando com o engenheiro Rodrigo Depp, onde aprendi bastante. Em 1997, fui o primeiro colaborador a ter uma pós-graduação totalmente custeada pela SH, no IBMEC. Trabalhei na unidade do Rio de Janeiro até 2020 como Supervisor Administrativo, papel que me preparou para liderar o desenvolvimento do sistema central da empresa. Assumi a Direção Administrativo-Financeira em 2006 após uma reestruturação. Desde então, cresci significativamente, aprendendo com os acertos e erros. Mesmo após 30 anos, minha dedicação e alinhamento com os valores da SH me mantém motivado”, afirmou Fritz.

Para Lucas Almeida Curado, Diretor de Operações Logísticas e Manutenção na SH, que começou sua jornada na SH há mais de 25 anos, a SH oferece um ambiente de trabalho acolhedor e inúmeras oportunidades de desenvolvimento.

“Na SH aprendi que o planejamento e a execução de cada projeto são fundamentais para alcançar os objetivos da companhia e, principalmente, dos nossos clientes. É inspirador ver como cada membro da equipe, independentemente do cargo, trabalha com paixão e dedicação”, disse.

Cultura de valorização humana

A Coordenadora Administrativo e de Planejamento da Produção, Judith Félix, acredita que um diferencial marcante da SH como marca empregadora é a cultura de valorização humana. Segundo ela, desde o treinamento inicial até as oportunidades de crescimento dentro da empresa, todas as etapas da carreira foram cuidadosamente acompanhadas por um time dedicado a apoiá-la.

“Aqui na SH, o sucesso individual é uma extensão do sucesso coletivo, e essa mentalidade faz toda a diferença. Quando entrei na empresa há 10 anos, não poderia imaginar a magnitude das transformações que essa jornada traria para a minha vida. A SH é muito mais do que uma companhia de construção civil, é uma empresa que se importa genuinamente com o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Logo nos primeiros meses, fui impactada pelo ambiente de trabalho colaborativo e pelo compromisso com a excelência. Temos lideranças inspiradoras que incentivam o aprendizado contínuo e a inovação em cada projeto que assumimos. Isso, sem dúvida, contribui para os resultados que alcançamos em campo”, afirmou.

A SH tem 28 vagas nas áreas Operacional, Comercial, Administrativa e de Engenharia, em sua ampla atuação nacional. Para se cadastrar, basta acessar o site para conhecer a localidade de cada unidade e fazer o cadastro no Trabalhe Conosco para novas oportunidades.

Website: https://sh.com.br/pt/