Mulher morre seis dias depois de dar entrada em presídio da Grande BH

Minas Gerais registrou mais uma morte em unidade prisional. Nayara Cristina de Lana Gonçalves, de 35 anos, estava no Presídio de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde 2 de agosto. Seu óbito foi registrado no sábado (9/8), após ela ser encaminhada para uma unidade de pronto atendimento da cidade.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no dia da ocorrência, as policiais penais da unidade foram acionadas por colegas de cela de Nayara. Ela estaria passando mal e foi atendida na enfermaria do presídio.

Por não apresentar nenhuma melhora, a mulher foi encaminhada até a unidade médica. Ainda conforme a pasta, a detenta fazia uso de insulina e outros medicamentos controlados, e estava sendo acompanhada pelo setor de saúde do local.

A causa da morte ainda não foi informada. Um procedimento interno foi instaurado para apurar administrativamente as circunstâncias. Já as investigações criminais ficarão a cargo da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Situação que se repete

A morte de pessoas privadas de liberdade em Minas Gerais está sendo investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Na última sexta-feira (8/8) a 1ª Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves, também na Grande BH, instaurou um procedimento para apurar a causa de 20 mortes registradas na cidade, este ano, no presídio Inspetor José Martinho Drumond.

Em 2025, até o fim da última semana, ao menos 63 óbitos foram registrados em unidades prisionais do estado. A Região Metropolitana de Belo Horizonte lidera a estatística. Segundo informações do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) e da Sejusp, repassadas à Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), durante audiência pública, a unidade em Ribeirão das Neves foi construída para abrigar 1.047 custodiados, mas já comporta 2.228 presos.

Os dados apresentados na ALMG ainda revelam uma carência de vagas no sistema penitenciário do estado. Conforme o Sindicato dos Policiais Penais, em 2024, Minas somava 61 mil presos, e agora já contabiliza 66.436. Além disso, existem, atualmente, 170 unidades prisionais, com cerca de 45 mil vagas ao todo, o que representa um déficit de 21.436 vagas. Enquanto isso, o número de policiais penais é de 16.566, algo que não atinge nem o número de 17.665 vagas, previsto em 2004, quando a categoria foi instituída.

